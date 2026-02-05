menu
Wuling Eksion Resmi Melantai di IIMS 2026, Ada Pilihan EV dan PHEV
Wuling Motors kembali menambah mobil baru dengan meluncurkan Eskion dilantai Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Wuling Motors kembali menambah mobil barunya dengan meluncurkan Eksion dilantai Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).

Kehadiran Wuling Eksion itu menengaskan konsistensinya dalam memperluas portofolio produk dengan mengaplikasikan Wuling Technology pada model terbarunya, yakni Wuling Eksion.

Wuling Eksion merupakan SUV yang ditawarkan dalam dua pilihan elektrifikasi Electric Vehicle (EV) dan Plug-in Hybrid (PHEV).

Model ini menjadi produk kedua di tanah air yang menggunakan Wuling Technology setelah Darion.

Marketing Director Wuling Motors, Ricky Christian mengungkapkan ini sejalan dengan semangat Wuling untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesi.

"Kami secara konsisten menghadirkan berbagai produk di setiap segmen,” ujar Ricky Christian.

Nama Eksion terinspirasi dari kata ‘action’ yang mencerminkan semangat untuk terus bergerak dan menjelajah dalam setiap perjalanan.

Wuling Eksion mengusung konsep Muscular Flowline Design dengan tampilan yang tegas, modern, dan proporsional, mencerminkan karakter SUV yang siap menemani berbagai aktivitas penggunanya.

