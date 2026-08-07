Wuling Hadirkan Deal n Drive di GIIAS 2026

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Wuling Motors menghadirkan penawaran menarik bagi pengunjung GIIAS 2026, melalui program Deal n Drive.

Lewat program itu, konsumen yang membeli Wuling Aira ev Long Range berkesempatan langsung membawa pulang mobil barunya pada hari yang sama.

Program tersebut menjadi salah satu daya tarik Wuling selama pameran, terutama bagi calon pembeli yang tak ingin menunggu proses pengiriman kendaraan.

Namun, Deal n Drive hanya berlaku untuk varian Aira ev Long Range yang dipasarkan dengan harga Rp175 juta.

Sementara itu, varian Standard Range dibanderol Rp155 juta.

Marketing Director Wuling Motors, Ricky Christian, mengatakan program tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman membeli mobil yang lebih praktis dan menyenangkan.

"Melalui program Deal n Drive, kami ingin memberi kemudahan bagi konsumen yang ingin segera memiliki Aira ev Long Range."

"Dengan proses yang praktis, pelanggan dapat langsung membawa pulang kendaraan pada hari yang sama setelah seluruh persyaratan terpenuhi," ujar Ricky di ICE BSD City, Tangerang.