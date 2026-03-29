menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Wuling Hongguang Mini EV Dapat Peningkatan Signifikan, Lebih Jauh dan Makin Cepat

Wuling Hongguang Mini EV Dapat Peningkatan Signifikan, Lebih Jauh dan Makin Cepat

Wuling Hongguang Mini EV Dapat Peningkatan Signifikan, Lebih Jauh dan Makin Cepat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
New Hongguang Mini EV. Foto: wuling

jpnn.com - Wuling Motors melakukan peningkatan untuk Hongguang Mini EV yang kini diklaim mampu melaju lebih jauh dalam sekali pengisian daya.

Versi pembaruan Hongguang Mini EV hadir dengan peningkatan signifikan pada sektor daya jelajah.

Jika sebelumnya hanya berkisar 120 km hingga 170 km, model terbaru menawarkan opsi hingga 205 km dan bahkan tembus 301 km.

Baca Juga:

Angka itu membuat mobil kompak tersebut makin relevan untuk mobilitas harian di perkotaan. Efisien dan praktis.

Meski ada peningkatan jarak tempuh, Wuling tetap mempertahankan motor listrik berdaya 30 kW.

Performa dasarnya pun masih cukup gesit untuk ukuran city car, dengan akselerasi 0–50 km/jam dalam 4,56 detik.

Baca Juga:

Konsumsi energinya diklaim efisien di angka 8,9 kWh per 100 km.

Tak hanya soal jarak tempuh, pembaruan juga menyentuh sisi pengisian daya.

Wuling Motors melakukan peningkatan untuk Hongguang Mini EV yang kini diklaim mampu melaju lebih jauh dalam sekali pengisian daya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI