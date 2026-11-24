Wuling Manjakan Pengunjung GAW 2026 Lewat Beragam Promo Menggiurkan
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Ruang pamer Wuling di GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026, terasa hangat dan hidup dari penataan yang apik.
Sambil menyeruput sajian di sudut Ling Coffee atau menemani si kecil bermain di kids area, pengunjung bisa leluasa mengamati 12 unit kendaraan yang dibawa Wuling.
Kulai dari lini mobil listrik murni (EV), Plug-in Hybrid (PHEV), hingga mesin konvensional (ICE).
Sorotan utama di lantai pameran kali ini tertuju pada kehadiran perdana Wuling Darion model year 2026.
Pembaruan dihadirkan untuk menyempurnakan kenyamanan berkendara, bagi yang mendambakan mobilitas modern.
Di samping Darion, deretan model populer seperti Aira ev, New BinguoEV, New Cloud EV, Eksion EV & PHEV, New Alvez, hingga Mitra EV berjejer rapi.
Bagi mereka yang tak puas hanya melihat dari balik kaca, Wuling menyiapkan area test drive.
Pengunjung bisa langsung merasakan sensasi duduk di balik kemudi Aira ev, Darion EV & PHEV, Eksion EV & PHEV, New Alvez, maupun New Cloud EV.
Ruang pamer Wuling di GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026, terasa hangat dan hidup dari penataan yang apik.
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