Wuling Memperkenalkan Aira EV, Harga Dibidik di Bawah Rp 200 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors akhirnya memperkenalkan identitas mobil listrik terbarunya untuk pasar Indonesia, bernama Wuling Aira EV.

Mobil listrik yang disebut-sebut sebagai suksesor dari Air ev itu dipersiapkan menjadi amunisi baru di segmen mobil mungil perkotaan.

Sebelum dirilis resmi di GIIAS 2026, Wuling Aira EV sudah membuka pemesanan awal di seluruh jaringan diler resmi.

Marketing Director Wuling Motors, Ricky Christian, mengatakan Aira EV hadir untuk memperluas pilihan kendaraan listrik bagi konsumen Indonesia.

"Kami mempersiapkan produk baru untuk pasar Indonesia, yaitu Wuling Aira EV yang merupakan compact EV lima pintu dan akan dipasarkan dalam waktu dekat," ujar Ricky di Cikarang, Jawa Barat, Sabtu (11/7).

Tak hanya membuka keran pemesanan, Wuling juga memastikan proses produksi Aira EV sudah berjalan.

Sejumlah unit telah didistribusikan ke diler sebagai mobil display agar masyarakat dapat melihatnya lebih dekat.

"Per hari ini sudah bisa dipesan melalui diler resmi. Wuling Aira EV sudah dalam proses perakitan dan sebagian unit juga sudah didistribusikan ke dealer," kata Ricky.