Wuling Merilis Xingguang 560, Harga Mulai Rp 140 Jutaan, Cocok Buat Indonesia

jpnn.com - Wuling kembali melempar sinyal kuat lewat peluncuran Xingguang 560 di Guangxi Nanning ASEAN International Auto Show 2025.

Bukan sekadar SUV baru, model tersebut tampil sebagai “paket lengkap” yang menawarkan tiga pilihan sumber tenaga sekaligus: bensin, plug-in hybrid (PHEV), dan listrik murni (BEV).

Formulasi yang terasa sangat relevan dengan kebutuhan pasar Indonesia saat ini.

Secara ukuran, Xingguang 560 masuk segmen SUV menengah yang tengah naik daun.

Panjangnya 4.745 mm, lebar 1.850 mm, tinggi 1.755 mm, dengan wheelbase 2.810 mm—proporsi yang pas untuk SUV keluarga, sekaligus cukup berwibawa di jalan.

Dimensi itu menempatkannya di area strategis antara SUV kompak dan SUV besar, segmen yang selama ini jadi ladang subur di tanah air.

Dari tampilan luar, Wuling bermain aman tetapi tetap terasa modern.

Bahasa desainnya seragam di semua varian, dengan pembeda utama pada fascia depan.