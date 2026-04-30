Wuling Merilis Xingguang L, Keluarga Baru Eksion dan Darion

jpnn.com - Wuling Motors kembali menambah daftar kendaraan baru yang dibangun dari platform global mutakhir mereka, Wonder Flexible Modular System (WFMS), yaitu Xingguang L.

Di Indonesia, model yang lahir dari platform WFMS ialah Wuling Darion (Xingguang 730) dan terbaru Eksion (Starlight 560)

Kekinian, Wuling Xingguang L yang baru saja dikenalkan di China, datang sebagai SUV plug-in hybrid (PHEV) dengan konfigurasi tiga baris bangku.

Xingguang L menawarkan kemampuan melaju hingga 260 kilometer dalam mode listrik penuh (ev) berdasarkan pengujian CLTC.

Artinya, kendaraan terbilang fleksibel untuk penggunaan harian tanpa ketergantungan pada bahan bakar.

Wuling Xingguang L memiliki bodi bongsor. Panjang hampir lima meter dengan jarak sumbu roda mendekati tiga meter, membuat ruang kabin terasa lega di semua baris.

Akses penumpang dan kenyamanan yang merata, bukan hanya fokus pada baris depan.

Di dalam kabin, Xingguang L mengandalkan layar instrumen 8,8 inci dan head unit 15,6 inci sebagai pusat kontrol.