Wuling Mini EV Tampil Lebih Segar, Simak Pembaruannya
jpnn.com - Hongguang Mini EV, mobil listrik mungil andalan Wuling Motors hadir dengan model penyegaran.
Sejak pertama kali meluncur pada 2020 lewat kolaborasi SAIC-GM-Wuling, Mini EV menjelma fenomena.
Ia sukses menjadi simbol mobilitas urban yang terjangkau. Bentuknya ringkas, mudah diparkir, dan ramah di kantong.
Kini, wajah barunya tampil lebih segar. Lampu depan bundar dipermanis strip LED, memberi kesan imut sekaligus modern.
Versi lima pintu terlihat sedikit lebih bongsor berkat revisi bumper, dengan dimensi 3.268 mm panjang, 1.520 mm lebar, dan 1.575 mm tinggi serta jarak sumbu roda 2.190 mm.
Ada juga opsi dua pintu yang lebih pendek hanya 3.043 mm, untuk mereka yang benar-benar mengutamakan kepraktisan.
Di balik bodinya, motor listrik 30 kW (42 hp) tetap bertugas di poros belakang.
Kabin empat penumpang masih jadi andalan, menjaga fungsinya sebagai city car murni.
