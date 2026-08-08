Wuling New Cloud EV SE Hadir dengan Harga Lebih Terjangkau

jpnn.com, TANGERANG - Wuling Motors memperluas pilihan mobil listriknya di Indonesia lewat New Cloud EV SE.

Varian baru itu hadir dalam dua pilihan, SE Lite dan SE Pro, dengan banderol harga yang dibuat lebih terjangkau.

Sales Director Wuling Motors, Kharismawan Awangga, mengatakan kehadiran Cloud EV SE ditujukan untuk membuka akses lebih luas bagi konsumen yang menginginkan mobil listrik di kelas medium hatchback.

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“Kami menghadirkan Wuling New Cloud EV varian SE ini, untuk memberikan akses yang lebih terjangkau kepada konsumen yang membutuhkan medium hatchback EV,” ujar Kharismawan di Tangerang, Jumat (7/8).

Meski menyasar harga yang lebih rendah, Cloud EV SE tetap membawa baterai 38 kWh dengan jarak tempuh hingga 360 kilometer berdasarkan standar CLTC. Motor listriknya menghasilkan tenaga 100 kW.

Dari sisi kenyamanan, mobil menggunakan suspensi depan MacPherson Strut dan belakang Torsion Beam.

Kabinnya juga mendapat sentuhan baru melalui headliner berwarna hitam yang membuat interior terasa lebih modern.

Soal harga, Wuling New Cloud EV SE Lite dipasarkan mulai Rp299 juta untuk wilayah Jakarta, sementara SE Pro Rp339 juta.