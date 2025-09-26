Wuling Pertama yang Mengoperasikan Pabrik Berskala Penuh di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Wuling memantapkan diri sebagai produsen otomotif Tiongkok pertama dan satu-satunya yang mengoperasikan pabrik secara mandiri dan berskala penuh di Indonesia.

"Pabrik ini tidak hanya untuk kebutuhan domestik, melainkan kebutuhan pasar ekspor yang dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia," kata President Director Wuling Motors, Tang Wensheng dalam keterangannya, Jumat (26/9).

Pabrik Wuling seluas 60 hektare yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat tersebut berfungsi memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara.

Baca Juga: Wuling Mitra EV Dipercaya Sebagai Armada Pengiriman Harian Pos Indonesia

Pabrik juga telah berhasil melahirkan sekitar 178.366 unit kendaraan segmen konvensional, hybrid, hingga electric vehicle (EV).

Dari pabrik Wuling di Indonesia, kata dia, telah melahirkan kendaraan seperti Confero, Cortez, Alvez, Almaz, dan Formo Series (termasuk Formo Max).

Lalu, model Almaz Hybrid Series dan EV series yang terdiri dari Air ev, BinguoEV, Cloud EV, dan Mitra EV.

Hal itu tidak terlepas dari dukungan beragam fasilitas lengkap yang dimiliki Wuling di Indonesia seperti fasilitas Press Shop yang merupakan area untuk memproduksi komponen logam atau yang dikenal dengan proses stamping.

Kemudian Body Shop yang merupakan kawasan untuk menyatukan seluruh komponen logam dengan proses pengelasan/welding.