Wuling Rilis Aira EV di GIIAS 2026, Mobil Listrik Futuristis dengan Harga Menggiurkan

jpnn.com, TANGERANG - Wuling Motors (Wuling) resmi meluncurkan Aira ev pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Mengusung tagline ‘Fun Everyday, For Everyone’, Aira ev hadir sebagai electric city car terbaru yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Marketing Director Wuling Motors, Ricky Christian mengungkapkan nama 'Aira' terinspirasi dari bahasa Inggris 'Air' atau ‘Udara’ yang melambangkan sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mudah beradaptasi, serta mampu memberikan kenyamanan dalam setiap perjalanan.

"Melalui Aira ev, kami ingin menghadirkan sebuah electric city car yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat modern, tetapi juga memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Hal tersebut kami wujudkan melalui empat aspek utama, yaitu Artistik, Inovatif, Ramah, dan Aman,” kata Ricky.

Mobil listrik munggil itu memiliki desain eksterior bergaya Neo Classic yang dipadukan dengan Ring Light Design LED pada lampu bagian depan dan belakang.

Two-tone body color, serta 13-inch Four Leaf Clover Wheel Cover memberikan tampilan modern dan ikonik.

Nuansa tersebut berlanjut pada interior melalui konsep Fun Pod Interior Design dengan nuansa warna Cookies & Cream, sehingga menghadirkan suasana kabin nyaman sekaligus menyenangkan untuk aktivitas harian.