Wuling Siaga Banjir Sumatra, Hadirkan Layanan Towing Gratis

Wuling Siaga Banjir Sumatra, Hadirkan Layanan Towing Gratis

Wuling Siaga Banjir Sumatra, Hadirkan Layanan Towing Gratis
PT Wuling Motors (Wuling) meluncurkan program layanan aftersale bertajuk Wuling Siaga Banjir Sumatra. Foto: ANTARA/HO Wuling Motors.

jpnn.com, SUMATERA UTARA - PT Wuling Motors (Wuling) meluncurkan program layanan aftersale bertajuk Wuling Siaga Banjir Sumatra.

Program itu bisa meringankan meringankan konsumen Wuling dalam merawat kendaraan mereka akibat bencana banjir di wilayah Sumatra.

Aftersales Director Wuling Motors, Maulana Hakim mengatakan bencana banjir ini memberikan dampak besar bagi masyarakat, termasuk pelanggan Wuling.

Melalui program ini, pihaknya ingin memastikan pelanggan mendapatkan solusi perbaikan yang cepat, nyaman, dan dapat diandalkan

“Harapannya, program ini membantu pelanggan untuk kembali berkendara dengan aman sesuai komitmen Wuling untuk selalu memberikan layanan terbaik bagi konsumen,” kata Maulana Hakim melalui keterangan resminya, Jumat.

Dalam program ini, Wuling menyediakan fasilitas towing gratis dari lokasi terdampak menuju diler resmi terdekat untuk memastikan kendaraan mendapat penanganan awal yang tepat.

Wuling juga memberikan subsidi suku cadang sebesar 30 persen atau maksimal Rp 4 juta yang berlaku untuk komponen rusak akibat banjir dan tidak termasuk dalam perlindungan asuransi.

Dalam menyukseskan program ini, Wuling bersama jaringan diler juga memberikan subsidi biaya jasa sebesar sepuluh persen sebagai bentuk dukungan tambahan bagi pelanggan yang sedang memulihkan kendaraannya.

