Wuling Tampilkan 15 Mobil dan Tawarkan Promo Spesial di IIMS 2026

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Wuling Motors (Wuling) kembali berpartisipasi dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Dalam pameran otomotif itu, Wuling menempati Hall D Booth D2 dengan total area seluas 1.350 meter persegi, yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman menyeluruh bagi para pengunjung.

Selain booth utama di dalam hall, Wuling juga menyediakan booth outdoor serta exclusive test drive area.

“Keikutsertaan Wuling di IIMS 2026 yang mengusung tema Wuling Dibangun di Indonesia untuk Anda merupakan momentum untuk menghadirkan solusi mobilitas yang relevan bagi masyarakat dan memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin memiliki kendaraan Wuling. Melalui lini produk yang lengkap serta program penjualan istimewa selama pameran, kami ingin memberikan pengalaman yang lebih dekat dan bernilai bagi para pengunjung,” ungkap Yan Ferdiendo Xaturangga selaku Customer Acquisition Senior Manager Wuling Motors.

Wuling menampilkan total 15 unit kendaraan yang mencakup berbagai segmen, mulai dari ICE, hybrid, EV, hingga PHEV.

Rangkaian produk yang ditampilkan meliputi New Air ev, New BinguoEV, New Cloud EV, Mitra EV, New Alvez, Cortez, Almaz RS Hybrid, Darion EV dan PHEV, serta Eksion EV dan PHEV, SUV 7-seater terbaru Wuling yang diperkenalkan secara perdana pada ajang ini.

Selain melihat langsung unit display, pengunjung juga dapat merasakan pengalaman berkendara melalui Exclusive Test Drive Area yang disediakan khusus selama IIMS 2026.

Terdapat 8 unit test drive yang dapat dicoba, terdiri dari New Air ev, New BinguoEV, New Cloud EV, New Alvez, serta Darion EV dan PHEV, sehingga pengunjung dapat merasakan langsung pengalaman berkendara lini produk Wuling.