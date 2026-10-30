Wuling Tawarkan Promo Menarik Selama PEVS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, kembali menjadi tempat pembuktian pabrikan otomotif dalam menggarap pasar kendaraan ramah lingkungan.

Berlangsung hingga 1 November 2026, pameran menghadirkan beragam inovasi mobilitas bersih.

Salah satu area yang langsung menyedot perhatian pengunjung ialah booth Wuling Motors yang berlokasi di Exhibition Hall B3.

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Mengusung lini kendaraan listrik yang terbilang paling lengkap, Wuling memajang berbagai opsi mobil listrik yang disesuaikan dengan kebutuhan harian masyarakat Indonesia.

"Partisipasi Wuling di PEVS 2026 menjadi kesempatan bagi kami untuk makin dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkenalkan beragam pilihan kendaraan listrik yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas sehari-hari," kata Regional Sales Senior Manager Wuling Motors Fariz Adinata Ramadhani, di Jakarta, Jumat (30/10).

Di lantai pameran, pengunjung bisa melihat langsung empat model andalan. Ada city car lincah Wuling Aira ev, hatchback New Cloud EV SE, MPV keluarga Darion EV, hingga SUV 7-seater Eksion EV.

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Kehadiran jajaran model tersebut seolah menjawab keraguan konsumen yang mencari mobil listrik sesuai skala kebutuhan.

Tak sekadar memajang unit, Wuling juga memboyong tiga modelnya—Aira ev, Darion EV, dan Eksion EV—ke area test drive.