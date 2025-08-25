menu
Wuling Umumkan Harga Mobil Listrik Bingo S, Mulai Rp 150 Jutaan
Wuling Motors mengumumkan harga mobil listrik terbarunya, Bingo S dengan banderol mulai dari Rp 150 jutaan. Foto: dok CarNewsChina

jpnn.com, TIONGKOK - SAIC-GM-Wuling Automobile (SGMW) atau Wuling Motors mengumumkan harga mobil listrik terbarunya, yaitu Bingo S untuk pasar di pasar China.

Mobil listrik itu dibanderol dengan harga pre-sale mulai dari 9.600 USD atau sekitar Rp 156 juta.

Dikutip dari CarNewsChina, Wuling menawarkan model barunya itu dalam empat varian dengan kemampuan jarak yang berbeda.

Baca Juga:

Varian paling bawah memiliki jangakuan 325 Km, sedangkan varian paling atas mampu melaju hingga 430 Km.

Desain Wuling Bingo S sangat sporty. Hal itu terlihat dari tampilan depan yang tertutup khas mobil listrik.

Terdapat lampu depan bundar dan ventilasi trapesium di bagian bawah.

Baca Juga:

Bagian belakang dilengkapi lampu rem yang dipasang tengah dan lampu belakang tipe tembus.

Bagian samping dilengkapi dengan desain atap mengambang, gagang pintu konvensional, dan velg 16 inci.

