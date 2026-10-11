WUP MotoGP Indonesia: Marc Marquez Nomor 3, Jorge Martin 5

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Dua pembalap Aprilia yang gagal finis pada Sprint MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika kemarin, yakni Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez tampil gila saat WUP atau warming up alias pemanasan.

Sesi WUP yang berdurasi sepuluh menit menjadi kesempatan terakhir buat pembalap dan timnya memastikan strategi dan pengaturan motor (termasuk ban) untuk race/grand prix.

Banyak pembalap yang melakoni sesi ini dengan sangat serius, tak sedikit pula yang hanya berhati-hati karena tak jarang kecelakaan fatal terjadi pada WUP yang membuat gagal tampil saat balapan utama.

Marco Bezzecchi mencatat waktu satu menit 29,617 detik. Raul Fernandez di urutan kedua dengan jarak 0,043 detik dari Bezzecchi.

Dua pembalap paling atas di klasemen, yakni Marc Marquez dan Jorge Martin masing-masing berada di urutan ke-3 dan ke-5.

Di sela parade pembalap mengelilingi Sirkuit Mandalika, Martin mengungkap ambisinya untuk meraih hasil yang lebih baik daripada sprint.

Pada sprint kemarin Martin yang sempat memimpin lomba harus pasrah finis di urutan ke-4 lantaran masalah tekanan ban.

"Ya, ada masalah tekanan ban kemarin. Urusan kecepatan motor tidak ada masalah," katanya.