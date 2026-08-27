Wuss Akhirnya Luncurkan Album Perdana Suzan

jpnn.com, MALANG - Band indie-rock asal Malang, Wuss akhirnya meluncurkan album penuh perdana yang bertitel Suzan.

Selama beberapa bulan terakhir, Wuss perlahan membuka potongan-potongan cerita dari album itu melalui tiga single, Born in February, Three Years of Wonder and Pain in a Boundless March, dan May?.

Ketiga lagu tersebut bukanlah karya yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sebuah narasi yang akhirnya bermuara pada album Suzan yang resmi dirilis pada 26 Agustus 2026 di seluruh platform musik digital.

Lebih dari sekadar kumpulan 12 lagu, Suzan dibangun layaknya sebuah kalender yang bergerak perlahan. Dimulai melalui January Note (Unsent) dan ditutup oleh December, at Last.

Setiap lagu merepresentasikan satu bulan dalam satu tahun, membawa cerita tentang kehilangan, harapan, nostalgia, kegelisahan, cinta, hingga penerimaan.

Adapun lagu memang dapat berdiri sendiri, namun makna utuhnya baru terasa ketika seluruh perjalanan didengarkan dari awal hingga akhir.

Dalam album Suzan, Wuss memperluas eksplorasi musikal mereka tanpa meninggalkan identitas yang telah dibangun

sejak awal. Lapisan paduan suara, gitar yang intim, piano yang sunyi, serta dinamika yang berkembang perlahan menjadi bahasa utama dalam menyampaikan emosi.

Band beranggotakan Sabiella Maris (gitar/vokal), Brilyan Prathama (gitar/vokal), Rara Harumi (bas/vokal), dan Rufa Hidayat (drum) itu melibatkan beberapa nama dalam album Suzan.