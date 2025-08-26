Wuss Menuju Album Penuh Perdana

jpnn.com, MALANG - Band indie-rock yang berbasis di Malang, Wuss mengungkap rencana besar untuk direalisasikan pada tahun ini.

Grup beranggotakan Sabiella Maris (gitar/vokal), Brilyan Pratama (gitar/vokal), Rara Harumi (bass) dan Rufa Hidayat (drum) itu ternyata tengah disibukkan dengan pembuatan album penuh.

Sebagai perjalanan menuju album tersebut, Wuss kini memilih merilis sebuah single yang berjudul Where It Begins.

"Kami memilih lagu ini sebagai penanda awal dari album penuh kami. Tiap single nantinya akan punya korelasi alias sambung menyambung satu sama lain hingga jadi album yang utuh," ungkap Wuss.

Dalam Where It Begins, Wuss ingin menceritakan tentang petualangan hidup yang berbeda tiap harinya.

Diawali oleh lirik 'journey is a blind box, you never know…,' digambarkan bahwa manusia sejatinya tidak memiliki bayangan masa depan. Kesuksesan, kegagalan, kesedihan hingga kebahagian tidak menjadi jaminan.

Meskipun begitu, Wuss berpesan bahwa yang bisa dilakukan hanya tetap berusaha dan menyambut apapun yang diberikan hidup dengan tangan terbuka.

Dibalut dengan musik mid-tempo yang semangat, Where It Begins menjadi salah satu materi awal yang dibuat oleh Wuss setelah terbentuk sebagai sebuah band.