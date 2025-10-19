WWF Indonesia: Raja Juli Antoni Napas Segar bagi Tata Kelola Kehutanan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali mendapat sorotan positif. Dia masuk dalam daftar 10 menteri dengan kinerja terbaik versi Survei IndoStrategi.

Ini menjadi sebuah capaian yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap arah kebijakan lingkungan dan kehutanan nasional.

Apresiasi juga datang dari organisasi lingkungan WWF Indonesia. Mereka menilai kepemimpinan Raja Juli Antoni menghadirkan semangat baru dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

“WWF Indonesia menilai Menteri Raja Juli Antoni membawa napas segar dan harapan ke depan dengan keterbukaannya berkolaborasi lintas pihak untuk menjaga hutan dan habitat di Indonesia,” kata CEO WWF Indonesia Aditya Bayunanda saat dihubungi wartawan, Minggu (19/10).

Menurutnya, upaya yang dilakukan Raja Juli Antoni merupakan langkah penting guna mewujudkan tata kelola kehutanan yang transparan.

“Ini satu langkah penting menuju tata kelola kehutanan yang transparan, lebih penting lagi untuk berkelanjutan juga kelestarian hutan dan spesies khas Indonesia,” tutupnya.

Dalam survei IndoStrategi, Mendikdasmen mendapat peringkat pertama dengan raihan skor 3,35.

“Berdasarkan hasil penelitian kami, Abdul Mu’ti menempati posisi pertama dengan skor 3,35,” ujar Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman saat memaparkan rilis survei di Jakarta Selatan, Jumat (17/10).