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X Rombak Aplikasi Android, Loading Lebih Cepat dan Performa Mulus

X Rombak Aplikasi Android, Loading Lebih Cepat dan Performa Mulus
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Media sosial X untuk Android dirombak total. Foto: Livia Kristianti/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Platform media sosial X resmi meluncurkan aplikasi Android versi baru yang dibangun ulang dari nol.

Pembaruan diklaim menghadirkan peningkatan performa, mulai dari loading yang lebih cepat, scrolling lebih mulus, hingga notifikasi yang lebih responsif.

Pengembangan aplikasi tersebut berlangsung hampir satu tahun.

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Kepala Produk X, Nikita Bier, menyebut proyek sebagai salah satu rekayasa perangkat lunak terbesar yang pernah dikerjakan perusahaan.

Menurutnya, fondasi baru membuat aplikasi lebih cepat, stabil, sekaligus memudahkan X menghadirkan fitur-fitur baru.

Perombakan ini juga menjadi langkah strategis X untuk memperkuat pengalaman pengguna Android yang selama ini kerap mengeluhkan berbagai masalah teknis.

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Ke depan, X juga menyiapkan sejumlah fitur baru, seperti editor video, balasan video, dukungan cashtag, dan linimasa yang dapat disesuaikan pengguna.

Versi terbaru kini sudah tersedia melalui Google Play Store. (gsmarena/jpnn)


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Platform media sosial X resmi meluncurkan aplikasi Android versi baru yang dibangun ulang dari nol.


Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

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