Xiaomi 18 Pro Series Akan Dirilis Secara Global pada Bulan Ini

jpnn.com - Xiaomi mengonfirmasi bakal meluncurkan smartphone terbaru 18 Pro Series secara global pada November 2026.

Kehadiran ponsel asal Tiongkok terungkap melalui unggahan resmi Xiaomi di platform jejaring sosial X.

"Katakan Hai, dunia! Xiaomi 18 Pro series akan meluncur global November ini," demikian bunyi pesan dari Xiaomi melalui akun X mereka @Xiaomi seperti dikutip Gizmochina, Senin (2/11).

Xiaomi bahkan menggoda para penggemarnya yang akrab disapa Mi Fans, menanyakan kepada mereka pasar mana yang paling dinantikan.

Pengumuman baru itu menguatkan kabar dari perusahaan sebelumnya yang menjanjikan Xiaomi 18 Pro series akan meluncur tak lama setelah dirilis di China.

Langkah Xiaomi meluncurkan seri terbaru itu di pasar global bisa dibilang sebagai langkah signifikan dibanding tahun lalu.

Ketika Xiaomi 17 series diluncurkan pada 2025, hanya model standarnya saja yang dirilis secara global.

Sementara varian Pro dengan layar sekunder di bagian belakang dirilis secara eksklusif hanya untuk pasar China.