jpnn.com, JAKARTA - Xiaomi memperkenalkan smartphone barunya, yakni 18 Pro Series di Indonesia pada Jumat (27/11).

Ponsel itu memiliki daya tarik karena didukung dua kamera beresolusi 200 megapiksel hasil kolaborasi dengan Leica.

Kepala Humas Xiaomi Indonesia Abee Hakiim mengungkapkan smartphone flagship ini telah dilengkapi dengan sistem kamera dari Leica, dengan 200MP dual camera.

"Untuk perekaman, sudah dilengkapi berbagai kemampuan videografi yang sangat tinggi, seperti perekaman 4K sampai 120 fps, hingga 8K 30 fps, serta stabilitas video," kata Abee di Jakarta, Jumat.

Xiaomi 18 Pro Series dipasangi kamera utama Leica 23mm 200 megapiksel dengan sensor berukuran 1/1,28 inci dan penstabil gambar optik serta kamera telefoto Leica 75mm 200 megapiksel.

Selain itu, ada kamera ultra-wide Leica 17mm 50 megapiksel untuk menangkap bidang pandang lebih luas saat memotret pemandangan, lanskap, arsitektur, atau kelompok orang.

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Xiaomi berkolaborasi dengan Leica untuk menghadirkan lensa optik Leica Summilux pada perangkat Xiaomi 18 Pro Series, yang terdiri atas Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max.

Kombinasi kamera dengan resolusi tinggi dan pilihan panjang fokus berbeda memberikan keleluasaan bagi pengguna ponsel dalam memotret dari berbagai perspektif dan memotret objek dari jarak jauh.