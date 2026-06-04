Xiaomi 18 Series Akan Hadir dengan Baterai Jumbo dan Prosesor Terbaru

jpnn.com - Xiaomi diam-diam tengah menyiapkan smartphone flagship terbaru 18 Series yang akan dirilis pada September 2026 mendatang.

Ponsel generasi baru itu disebut akan hadir istimewa karena ditenagai prosesor anyar Snapdgaron 8 Elite Gen 6.

Jika informasi tersebut benar, makan ponsel itu akan menjadi smartphone pertama di dunia.

Dilansir dari Gizmochina pada Rabu, pembocor teknologi Digital Chat Station (DCS) di platform Weibo mengungkapkan Xiaomi 18 Series akan memiliki desain ringkas dengan layar berukuran sekitar 6,4 inci (16,26 cm).

Ponsel tersebut akan menggunakan rasio layar 19,5:9, sudut layar melengkung dengan radius besar, bezel tipis dan simetris, serta desain layar datar.

Layar tersebut juga dikabarkan menawarkan resolusi efektif 2K untuk menghasilkan tampilan yang lebih tajam.

DCS juga mengungkapkan bahwa seri Xiaomi 18 Pro akan menjadi debut teknologi layar baru yang dikembangkan secara eksklusif oleh Xiaomi.

Selain peningkatan pada sektor layar, Xiaomi 18 Series juga akan membawa pembaruan signifikan pada sistem kamera, teknologi baterai, dan perangkat keras secara keseluruhan.