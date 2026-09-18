Xiaomi Diam-Diam Naikkan Harga Seluruh Laptop, Selisihnya Lumayan

jpnn.com, TIONGKOK - Xiaomi diam-diam tengah menyesuaikan harga sejumlah produk laptop mereka yang akan dijual.

Kenaikan itu dilakukan karena fluktuasi biaya komponen khususnya terkait memori DRAM, memori internal dan panel layar.

Gizmochina, Kamis, melaporkan Xiaomi akan menaikan harga perangkat itu secara signifikan di China.

Berdasarkan informasi dari para penggemar gadget di China serta media lokal terdapat kenaikan harga pada model laptop Redmi Book Pro dan Xiaomi Book Pro.

Kenaikan harga itu berkisar di antara 400 yuan hingga 700 yuan (Rp 1 jutaan hingga Rp 1,8 jutaan) dalam waktu semalam saja.

Penyesuaian harga tersebut bakal berdampak pada generasi laptop yang tengah dipasarkan saat ini dan yang akan dirilis di masa depan.

Adapun daftar perangkat yang terpengaruh pada kenaikan harga itu di antaranya REDMI Book Pro 14 dan REDMI Book Pro 16 (edisi 2025 dan 2026), REDMI Book 14 dan REDMI Book 16 (2026), dan Xiaomi Book Pro 14.

Perubahan itu tampaknya berlaku secara luas dan dapat dilihat dampaknya di beragam platform lokapasar atau e-commerce di China.