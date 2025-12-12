Xiaomi Indonesia Beri Kejutan di Akhir Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Xiaomi Indonesia menghadirkan Xiaomi 12.12 Year End Festival yang menawarkan rangkaian produk ekosistem pintar dari hiburan keluarga, kebugaran, hingga perangkat rumah tangga dengan potongan spesial untuk menemani masyarakat menyambut tahun baru dengan lebih pintar dan praktis.

Program berlangsung hingga 15 Desember 2025 dan dapat dinikmati di seluruh kanal penjualan Xiaomi, baik online (Mi.com, Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, TikTok Shop) maupun offline (Xiaomi Store, Xiaomi Shop, Erafone).

Menjelang akhir tahun yang penuh aktivitas, Redmi 15C hadir sebagai opsi entry-level paling rasional untuk pengguna yang butuh perangkat tahan lama tanpa biaya besar.

Dengan baterai 6000 mAh yang siap menemani perjalanan, agenda keluarga, hingga maraton hiburan, perangkat ini menawarkan layar lega dan performa gesit yang nyaman dipakai seharian. Hadir dengan harga mulai 1 jutaan saja, REDMI 15C menjadi pilihan praktis bagi siapa pun yang ingin menutup tahun dengan hp yang awet, simpel, dan bisa diandalkan.

Xiaomi TV S Mini LED 55 menjadi sorotan utama di kategori TV karena menghadirkan pengalaman menonton premium di rumah.

Berkat panel QD-Mini LED, 308 zona redup independen, dan dukungan Dolby Vision IQ serta Dolby Atmos, TV ini menyajikan gambar tajam dan audio kaya untuk film, olahraga, hingga acara keluarga. Integrasi Xiaomi Home juga memudahkan pengguna mengatur perangkat rumah pintar hanya melalui satu layar.

Selain model flagship tersebut, Xiaomi juga memberikan promo menarik untuk jajaran TV lainnya. Xiaomi TV A Pro 2026 43 dibanderol dengan harga Rp3.399.000 dan Xiaomi TV A 2025 32 bisa dibeli dengan harga spesial Rp1.599.000.

Dengan pilihan harga dan ukuran yang lebih luas, pengguna dapat memilih Smart TV yang sesuai kebutuhan, mulai dari layar yang lebih compact untuk kamar tidur hingga panel besar untuk ruang keluarga.