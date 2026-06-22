Xiaomi Pad 9 Akan Dirilis Pada Tahun Ini, Kapasitas Baterai Lebih Besar
jpnn.com, TIONGKOK - Xiaomi dikabarkan tengah menyiapkan dua tablet Pad 9 dan Pad 9 Pro yang akan diluncurkan secara global pada Oktober 2026.
Kehadiran tablet baru itu terungkap oleh pembocor teknologi Kacper Skrzypek.
Dia juga mengungkap sejumlah spesifikasi Xiaomi Pad 9 setelah menemukan data perangkat tersebut dalam kode HyperOS.
Dia menyebu Xiaomi Pad 9 akan dibekali dengan baterai berkapasitas 9.720mAh.
Gizmochina pada Senin (22/6), melaporkan Xiaomi Pad 9 standar memiliki nomor model M656BA, 26103RP65G, dan 26103RP65I.
Penamaan dengan angka "2610" katanya mengindikasikan tablet itu kemungkinan akan diluncurkan pada akhir tahun ini.
Skrzypek juga mengungkapkan bahwa Xiaomi Pad 9 akan dibekali baterai berkapasitas 9.720mAh, lebih besar dibandingkan baterai Xiaomi Pad 8 yang kapasitasnya 9.200mAh.
Produk tablet baru itu kabarnya akan menggunakan chipset Snapdragon 8s Gen 4, yang juga digunakan pada Xiaomi Pad 8.
Xiaomi dikabarkan tengah menyiapkan tablet Pad 9 yang akan diluncurkan secara global pada Oktober 2026
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