XL Ultra 5G+ Hadir dengan Akses Paket Plus Google Gemini
jpnn.com, JAKARTA - Google Gemini Gratis dengan Paket Internet XL menjadi bagian dari layanan XL Ultra 5G+ yang menggabungkan koneksi internet dengan teknologi AI.
Program dari XL Smart ini memberikan akses Paket Plus Google Gemini melalui pembelian paket XL yang memiliki tanda khusus.
XL Ultra 5G+ membawa pesan “It’s More Than Fast”. Selain kecepatan jaringan, layanan ini dilengkapi ruang penyimpanan Google Cloud dan beberapa fitur AI untuk mendukung kegiatan digital.
Koneksi Internet dan Teknologi AI dalam Satu Program
Aktivitas digital melibatkan lebih banyak proses dibandingkan sekadar membuka situs atau aplikasi. File perlu disimpan, informasi perlu diolah, ide perlu dikembangkan, dan materi visual perlu dibuat.
Program XL dan Google Gemini menyatukan kebutuhan tersebut melalui empat fasilitas utama:
- Google Cloud 400 GB untuk penyimpanan
- Gemini Omni untuk pengembangan ide
- Nano Banana 2 untuk pembuatan gambar
- Gemini 3.1 Pro untuk produktivitas
Setiap fasilitas terhubung dengan layanan Google dan tersedia melalui paket XL yang memenuhi ketentuan program.
Jaringan XL Ultra 5G+
Program dari XL Smart ini memberikan akses Paket Plus Google Gemini melalui pembelian paket XL yang memiliki tanda khusus.
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