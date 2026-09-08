XLSMART Hadirkan Jaringan 5G di Palembang, Beri Manfaat Nyata untuk Masyarakat

jpnn.com - PALEMBANG - PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) resmi menghadirkan jaringan 5G di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan dukungan lebih dari 330 Base Transceiver Station (BTS) 5G.

Kehadiran jaringan tersebut dibarengi dengan peluncuran SMARTFREN Unlimited 5G, yang memungkinkan pelanggan menikmati layanan internet tanpa batas kecepatan dan kuota selama memenuhi ketentuan layanan dan terhubung ke 5G XLSMART.

Group Head Marketing Segment SMARTFREN XLSMART Astiyanto Tri Mukti Wibowo mengatakan penguatan jaringan 5G di Palembang dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang kian bergantung pada konektivitas digital.

"Hadirnya jaringan 5G XLSMART di Palembang menjadi bagian dari komitmen kami memperluas akses terhadap konektivitas berkualitas dan memastikan perkembangan teknologi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya, Selasa (8/9).

Menurut dia, jaringan 5G itu dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bekerja dan belajar secara daring, menjalankan bisnis, hingga hiburan dan membuat konten digital.

"Melalui peluncuran SMARTFREN Unlimited 5G di Palembang, pelanggan dapat memanfaatkan jaringan 5G untuk berbagi kebutuhan tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota selama memenuhi layanan," ujarnya.

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Untuk memperkuat layanan di Palembang, XL SMART saat ini memiliki lebih dari 330 BTS 5G yang melengkapi lebih dari 1.300 BTS 4G. Infrastruktur tersebut mencakup kawasan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi, seperti permukiman, pusat bisnis dan pemerintahan, kawasan perdagangan, pendidikan, area komersial hingga ruang publik.

Regional Group Head Southern Sumatra XLSMART Desi Sari Dewi mengatakan penguatan jaringan dilakukan seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan perekonomian di Palembang.