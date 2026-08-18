XM GOLD24-7 Trading Emas di Akhir Pekan untuk Klien

jpnn.com, JAKARTA - XM meluncurkan GOLD24-7, instrumen trading emas terbaru yang memberikan trader akses ke pasar selama tujuh hari dalam seminggu.

Berbeda dengan CFD emas tradisional yang mengikuti jam perdagangan pasar pada umumnya, GOLD24-7 memungkinkan trader tetap trading emas selama akhir pekan.

"Pasar tidak berhenti menghasilkan berita hanya karena sedang akhir pekan," ujar Co-CEO XM Stavri Morti.

"Data ekonomi, perkembangan geopolitik, dan berbagai berita penting dapat memengaruhi sentimen pasar selama akhir pekan. Kami menghadirkan GOLD24-7 agar klien kami memiliki fleksibilitas lebih besar untuk merespons perkembangan tersebut secara langsung, tanpa harus menunggu hingga hari Senin," sambungnya.

Peluncuran ini merupakan bagian dari strategi XM untuk memperluas penawaran produknya sekaligus terus mengembangkan pengalaman trading yang selaras dengan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan klien.

Selama lebih dari 15 tahun, XM telah menjadi salah satu pemimpin pasar dalam trading emas. Posisi tersebut makin diperkuat pada awal tahun ini ketika volatilitas pasar emas mencapai rekor historis.

Di tengah kondisi tersebut, XM tetap memberikan pengalaman trading tanpa gangguan dengan kualitas eksekusi yang unggul, termasuk tanpa requote dan tanpa penolakan order.

GOLD24-7 melanjutkan komitmen tersebut dengan menghadirkan akses trading emas di luar jam perdagangan tradisional.