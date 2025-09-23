XM Hadirkan Solusi Job Hugging dengan Trading Terintegrasi

jpnn.com, JAKARTA - Job hugging adalah fenomena ketika seseorang tetap bertahan di pekerjaannya karena ketidakpastian ekonomi (The Wall Street Journal, 2025).

Banyak yang berpegangan pada pekerjaan yang ada, walau sebenarnya menginginkan sumber penghasilan baru.

Situasi ini menciptakan kebutuhan baru, yaitu sebuah cara yang memungkinkan masyarakat untuk mencapai kebebasan finansial.

XM menjawab tantangan ini dengan menghadirkan pengalaman trading terintegrasi dengan antarmuka (juga disebut interface) yang menawarkan akses mudah serta fitur modern untuk membuka peluang baru.

“Kami merancang dengan cermat setiap bagian dari perjalanan para trader dengan desain intuitif dan teknologi canggih untuk memberi mereka peluang terbaik dalam mencapai tujuan trading mereka,” ujar Pavlos Evangelidis, Chief Product Officer XM.

Dengan konsep all-in-one, trader dapat trading tanpa perlu berganti aplikasi atau halaman. Antarmuka intuitif ini dapat diakses dari semua perangkat, praktis bagi mereka yang mobilitasnya tinggi.

Semua kebutuhan tersedia di satu tempat, mulai dari informasi pasar, TradingView, berita Reuters, hingga AI Chatbot, tanpa harus memenuhi memori perangkat dengan banyak aplikasi.

Copy trading, kompetisi, deposit, dan penarikan dana juga dapat diakses hanya dalam satu kali klik. Tampilan yang sederhana ini membuat pengalaman trading lebih mudah dan nyaman.