XP+ Relaunch dengan Penguatan Kapabilitas, Siap Jawab Kebutuhan Komunikasi di Era Baru

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan komunikasi dan public relations XP+, melakukan relaunch brand sebagai bagian dari transformasi strategis untuk memperkuat kapabilitas di tengah perubahan lanskap komunikasi yang makin dinamis.

Dengan pengalaman lebih dari 16 tahun di industri, XP+ kini mempertegas posisinya sebagai mitra komunikasi strategis yang tidak hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga kesiapan dalam mengadopsi perkembangan zaman, baik dari sisi sumber daya manusia maupun pemanfaatan teknologi.

“Industri komunikasi saat ini mengalami pergeseran yang sangat cepat, baik dari sisi perilaku audiens maupun kanal distribusi informasi. Dengan fondasi 16 tahun pengalaman, kami memperkuat tim dan melengkapi tools untuk memastikan setiap strategi yang kami hadirkan tetap relevan, adaptif, dan berdampak,” ujar Bayu Sutiyono, Komisaris & Co-Founder XP+.

Baca Juga: Potensi Platform Digital untuk Menjadi Mitra Utama dalam Penyediaan Layanan Publik

Perkembangan media digital, fragmentasi audiens, serta meningkatnya kebutuhan akan komunikasi yang terukur mendorong pelaku industri untuk bertransformasi.

Menjawab hal tersebut, XP+ melakukan penguatan pada beberapa aspek utama, yakni tim multidisiplin yang mengintegrasikan keahlian public relations, digital, dan kreatif, kemudian penggunaan tools dan teknologi komunikasi untuk monitoring, analisis, hingga evaluasi kampanye, serta pendekatan berbasis data dan insight guna meningkatkan efektivitas strategi komunikasi.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya XP+ untuk tidak hanya mengikuti perubahan, tetapi juga menjadi bagian dari penggerak transformasi industri komunikasi di Indonesia.

Baca Juga: Platform Digital Pencarian Vendor Ini Tawarkan Skema Transaksi Tanpa Komisi

Selama lebih dari satu dekade, XP+ telah menangani berbagai kebutuhan komunikasi lintas sektor industri. Pengalaman tersebut kini menjadi fondasi untuk menghadirkan solusi yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

“Pengalaman memberikan kami pemahaman yang kuat, namun di era sekarang itu tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk beradaptasi secara cepat. Karena itu, kami berinvestasi pada penguatan tim dan tools agar dapat memberikan solusi komunikasi yang lebih presisi dan terukur,” tambah CEO XP+ Ernest Rafael.