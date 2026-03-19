Xpander Hantam Bus di Tol Semarang-Batang Ketika One Way, 4 Orang Terluka

jpnn.com, SEMARANG - Sebuah mobil Mitsubishi Xpander putih menabrak bus di KM 368 A Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis (19/3).

Insiden itu terjadi saat pemberlakuan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way arah Semarang sekitar pukul 10.25 WIB.

Direktur Jasa Marga Semarang-Batang Nasrullah mengatakan insiden bermula saat kendaraan melaju dari arah barat ke timur di jalur one way. Setibanya di KM 368, diduga terjadi kurangnya antisipasi sehingga terjadi benturan dari belakang.

"Dalam kejadian ini terdapat dua korban luka berat dan dua luka ringan dibawa ke Rumah Sakit Islam Kendal untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut," kata Nasrullah.

Nasrullah mengatakan petugas langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan, pengamanan area, serta pengaturan lalu lintas guna memastikan keselamatan pengguna jalan lainnya tetap terjaga.

Selama proses evakuasi berlangsung, bahu luar jalur one way sempat ditutup sementara untuk mendukung kelancaran penanganan.

Petugas bersama pihak terkait melakukan evakuasi dan pembersihan lokasi dengan cepat, dan pada pukul 13.00 WIB seluruh proses penanganan telah selesai.

"Penanganan kejadian selanjutnya berada di bawah kewenangan PJR Jateng V Subah," ujarnya.