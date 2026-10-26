Xpeng X9 Mengalami Insiden Tabrakan, Airbag Disebut Tak Mengembang

jpnn.com - Pabrikan mobil asal Tiongkok, Xpeng dikabarkan mengalami masalah pada X9 karena fitur kantung udara (airbag) tidak mengembang saat mengalami kecelakaan.

CarnewsChina, Senin, melaporkan bahwa insiden itu terjadi ketika MPV listrik mewah itu menabrak trotoar yang menyebabkan terjadinya pengendara hilang kendali dan berakhir menabrak pohon, sebelum terguling.

Bagian depan kendaraan mengalami kerusakan parah, tetapi tidak ada korban luka dalam kejadian tersebut.

Pemilik kendaraan bernama Liu mempertanyakan tidak aktifnya sistem keselamatan tersebut, mengingat tingkat kerusakan kendaraan akibat kecelakaan itu.

Menanggapi kejadian tersebut, XPeng menyatakan hasil pemeriksaan data kendaraan dan rekaman perjalanan menunjukkan mobil berada dalam mode berkendara manual saat kecelakaan terjadi.

Pengemudi disebut terus menekan pedal akselerator dan membelokkan kemudi secara tajam sebelum benturan.

Pabrikan menyebut, jika benturan tersebut tidak memenuhi ambang batas aktivasi sensor kantong udara.

XPeng menyatakan bersedia bekerja sama, apabila pemilik meminta pemeriksaan independen oleh pihak ketiga untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.