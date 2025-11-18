menu
X’s For Eyes, Album Keenam dari The Red Jumpsuit Apparatus

X’s For Eyes, Album Keenam dari The Red Jumpsuit Apparatus
The Red Jumpsuit Apparatus, band rock alternatif asal Amerika Serikat. Foto: Dok. Better Noise Music

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band alternatif rock asal Florida, The Red Jumpsuit Apparatus, akhirnya merilis album terbaru yang bertitel X’s For Eyes.

Album studio keenam tersebut diluncurkan di bawah naungan Better Noise Music.

Bersamaan dengan perilisan album X’s For Eyes, The Red Jumpsuit Apparatus juga menghadirkan single serta video terbaru berjudul Perfection.

Ronnie Winter, vokalis sekaligus gitaris dan pendiri band menjelaskan bahwa Perfection justru merupakan lagu tentang ketidaksempurnaan.

"Kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan, tentang menerima kekurangan diri dan melihat keindahan sejati di dalamnya," ungkap Ronnie Winter dari The Red Jumpsuit Apparatus.

Lagu Perfection seolah mengajak pendengar untuk merayakan keunikan diri dan menyadari bahwa bekas luka serta kekurangan bukanlah hal yang harus disembunyikan, tetapi sesuatu yang layak dirayakan.

Sementara itu, X’s For Eyes sendiri menjadi album penuh pertama The Red Jumpsuit Apparatus di bawah kerja sama baru dengan Better Noise Music.

Menampilkan formasi Ronnie Winter (vokal), Randy Winter (gitar), Josh Burke (gitar), Joey Westwood (bass), John Epsy (drum), Nadeem Salam (keyboard), dan anggota terbaru K Enagonio pada vokal tambahan.

