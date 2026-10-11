XSagha-Poltracking: Konsumen Pilih AMDK Kualitas Tinggi, Aqua & Le Minerale Bersaing

jpnn.com - JAKARTA - Market Research & Brand Strategy XSagha bersama lembaga riset Poltracking Indonesia merilis Survei Nasional BUMN & Brand Perception 2026.

XSagha-Poltracking dalam survei itu menemukan bahwa merek Aqua dan Le Minerale bersaing ketat sebagai air mineral dalam kemasan (AMDK) yang dinilai konsumen berkualitas tinggi.

“Aqua dan Le Minerale cukup tinggi, bersaing menjadi nomor satu dan nomor dua, masih mendominasi pasar, dan lainnya masih bisa menyusul berimbang,” kata Peneliti XSagha Ahmad Zia Fitrahudin dalam keterangannya, Minggu (11/10).

Ahmad Zia dalam paparannya secara daring, Kamis (8/10), mengungkapkan dua alasan Aqua dan Le Minerale mendapatkan skor tertinggi.

Dia menyebut 35,5 persen responden menilai kedua merek itu mudah ditemukan di toko.

Selain itu, 25,4 persen responden menyatakan kedua merek tersebut terbukti menjamin kebersihan, dan menjaga kualitas higienisnya.

"Aqua dan Le Minerale terbukti sangat kuat karena berhasil memenangkan dua kunci utama, kemudahan akses di retail serta konsistensi menjaga kualitas higienis yang dicari konsumen,” tuturnya.

Selain itu, katanya, masyarakat menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap kedua merek tersebut.