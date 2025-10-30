XTB Resmi Hadir di Indonesia, Buka Akses Investasi Global dan Saham AS

jpnn.com, JAKARTA - PT XTB Indonesia Berjangka secara resmi meluncurkan aplikasi investasi global XTB di Indonesia.

Kehadiran XTB menandai langkah besar perusahaan dalam memperluas akses bagi investor lokal untuk berinvestasi di saham Amerika Serikat (AS) dan berbagai produk keuangan berbasis edukasi.

Peluncuran ini dilakukan di tengah pesatnya transformasi keuangan digital Indonesia. Dengan lebih dari 12 juta investor aktif dan proyeksi ekonomi digital mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030, Indonesia kini memasuki era baru dalam dunia keuangan.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, tantangan literasi keuangan masih menjadi hambatan utama. Banyak masyarakat yang belum memulai investasi karena keterbatasan pengetahuan atau kompleksitas produk keuangan yang ada.

“Di XTB, kami percaya bahwa investasi seharusnya bukan hanya untuk segelintir orang, melainkan kesempatan bagi semua orang," kata CEO XTB Group, Omar Arnaout di Jakarta, Kamis (30/10).

Untuk menjawab tantangan ini, XTB hadir sebagai solusi investasi digital yang mudah diakses dan ramah pengguna. Melalui aplikasinya, investor Indonesia dapat berinvestasi di lebih dari 600 saham AS dan ETF (Exchange Traded Funds), serta membuat rencana investasi pribadi (Investment Plans) untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang.

"Dengan menghadirkan pengalaman investasi yang transparan dan berfokus pada edukasi di Indonesia, kami ingin membantu investor lokal, terutama generasi muda, untuk mengambil kendali atas masa depan keuangan mereka,” ujar Omar.

Sebagai bagian dari peresmian di Indonesia, XTB menghadirkan media iklan berjalan yang menampilkan konsep bagaimana “uang bekerja” di XTB.