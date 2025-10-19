menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Xurya, Huawei dan JJ-LAPP Berkolaborasi Gelar SAI 2025, Dukung Target PLTS Nasional

Xurya, Huawei dan JJ-LAPP Berkolaborasi Gelar SAI 2025, Dukung Target PLTS Nasional

Xurya, Huawei dan JJ-LAPP Berkolaborasi Gelar SAI 2025, Dukung Target PLTS Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
The 4th Global Installer Summit yang dilangsungkan di Shenzhen dan Dongguan, Tiongkok pada 16-18 September 2025. Foto: dokumentasi tim SAI 2025

jpnn.com, JAKARTA - Solar Academy Indonesia (SAI) 2025 telah terlaksana atas kolaborasi bersama Xurya Daya Indonesia, Huawei Indonesia dan JJ-LAPP Indonesia.

Kolaborasi itu menandai tonggak penting dalam memajukan pengetahuan, keterampilan, dan eksposur global bagi industri surya Indonesia dalam rangka mendukung transisi energi nasional.

Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari mengapresiasi sinergi antara Xurya, Huawei, dan JJ-LAPP dalam mewujudkan kegiatan ini.

Baca Juga:

“Semoga Solar Academy Indonesia 2025 menjadi inspirasi bagi semakin banyak pihak untuk berinvestasi pada pengembangan SDM," ujar Ayu dalam keterangannya, Minggu (19/10).

Menurut Ayu, masa depan energi bersih Indonesia bergantung pada kemampuan membangun talenta yang unggul dan berdedikasi.

SAI 2025 merupakan program pendidikan pertama di Indonesia yang didedikasikan untuk sistem fotovoltaik (PV) bagi mitra Engineering, Procurement, Construction (EPC) lokal.

Baca Juga:

Acara itu dirancang dan dilaksanakan sebagai respons strategis terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang menetapkan energi surya sebagai tulang punggung transisi energi, dengan target kapasitas terbesar, yakni 17,1 GW.

Ambisi tersebut diperkirakan akan menciptakan lebih dari 350 ribu pekerjaan hijau (green jobs) baru di sektor PLTS, menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas utama.

Solar Academy Indonesia (SAI) 2025 telah terlaksana atas kolaborasi bersama Xurya Daya Indonesia, Huawei Indonesia, dan JJ-LAPP Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI