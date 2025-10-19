Xurya, Huawei dan JJ-LAPP Berkolaborasi Gelar SAI 2025, Dukung Target PLTS Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Solar Academy Indonesia (SAI) 2025 telah terlaksana atas kolaborasi bersama Xurya Daya Indonesia, Huawei Indonesia dan JJ-LAPP Indonesia.
Kolaborasi itu menandai tonggak penting dalam memajukan pengetahuan, keterampilan, dan eksposur global bagi industri surya Indonesia dalam rangka mendukung transisi energi nasional.
Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari mengapresiasi sinergi antara Xurya, Huawei, dan JJ-LAPP dalam mewujudkan kegiatan ini.
“Semoga Solar Academy Indonesia 2025 menjadi inspirasi bagi semakin banyak pihak untuk berinvestasi pada pengembangan SDM," ujar Ayu dalam keterangannya, Minggu (19/10).
Menurut Ayu, masa depan energi bersih Indonesia bergantung pada kemampuan membangun talenta yang unggul dan berdedikasi.
SAI 2025 merupakan program pendidikan pertama di Indonesia yang didedikasikan untuk sistem fotovoltaik (PV) bagi mitra Engineering, Procurement, Construction (EPC) lokal.
Acara itu dirancang dan dilaksanakan sebagai respons strategis terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang menetapkan energi surya sebagai tulang punggung transisi energi, dengan target kapasitas terbesar, yakni 17,1 GW.
Ambisi tersebut diperkirakan akan menciptakan lebih dari 350 ribu pekerjaan hijau (green jobs) baru di sektor PLTS, menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas utama.
Solar Academy Indonesia (SAI) 2025 telah terlaksana atas kolaborasi bersama Xurya Daya Indonesia, Huawei Indonesia, dan JJ-LAPP Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertamina Bekali Sertifikasi Operator PLTS Bagi 40 Warga Pengelola Desa Energi Berdikari
- Eddy Soeparno Dorong Pembentukan Lembaga Khusus untuk Percepat Transisi Energi
- The Alliance Jadi Katalisator Investasi Hijau USD 1,7 Miliar di Asia Tenggara
- Waka MPR Eddy: Parlemen Harus Dorong Percepatan Transisi Energi & Aksi Iklim Lebih Nyata
- Pertamina Terapkan Teknologi dan Energi Ramah Lingkungan di DEB Uma Palak Lestari
- Kunjungi Pabrik Solar Panel Terbesar se-Asia Tenggara, Waka MPR: Berdayakan Industri Lokal