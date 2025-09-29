menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Ya Allah, Bangunan Ponpes di Sidoarjo Ambruk Saat Ratusan Santri Salat

Ya Allah, Bangunan Ponpes di Sidoarjo Ambruk Saat Ratusan Santri Salat

Ya Allah, Bangunan Ponpes di Sidoarjo Ambruk Saat Ratusan Santri Salat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sejumlah petugas gabungan mencari korban bangunan mushalla yang ambruk di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (29/9/2025). Sejumlah santri terluka dan beberapa santri diduga masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. ANTARA FOTO/Umarul Faruq

jpnn.com, JAKARTA - Basarnas melaporkan bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk pada Senin (29/9) sore.

Peristiwa itu terjadi ketika ratusan santri tengah melaksanakan salat berjamaah di musala lantai bawah.

Basarnas melaporkan insiden terjadi sekitar pukul 15:35 WIB saat kegiatan pengecoran bangunan tengah berlangsung sejak pagi.

Baca Juga:

“Diduga fondasi tidak kuat sehingga bangunan dari lantai empat runtuh hingga lantai dasar,” kata Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso di Jakarta, Senin malam.

Edy memastikan Basarnas akan berusaha secara maksimal untuk menolong santri yang terjebak runtuhan bangunan dengan mengerahkan personel SAR berkemampuan terbaik dibantu tim petugas gabungan lainnya.

Sebagaimana keterangan dari salah satu santri kelas tujuh Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al Khoziny bernama Wahid, bangunan musala pondok pesantren tersebut sempat bergoyang sebelum ambruk.

Baca Juga:

"Ketika masuk rakaat kedua bagian ujung musala ambruk, lalu merembet ke bagian lain gedung," kata Wahid.

Dia mengaku dapat menyelamatkan diri dan mengajak santri lain untuk segera mengevakuasi diri.

Hingga kini puluhan ambulans masih berjaga di sekitar Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo. Masih ada santri yang terjebak di bangunan ambruk.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI