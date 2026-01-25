Ya Allah Lindungi Bilqis Viral, Ayu Ting Ting: Enggak Apa-Apa, Jadi Doa

menu
Ayu Ting Ting dan Bilqis. Foto: Instagram/ayutingting92

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting memberi tanggapan setelah lagu yang dinyanyikannya yakni, Ya Allah Lindungi Bilqis, viral di media sosial.

Dia menjelaskan bahwa lagu tersebut sebenarnya telah dinyanyikannya sejak lama saat Bilqis kecil.

"Itu lagu sudah lama banget," kata Ayu Ting Ting saat berbincang dengan Ruben Onsu dalam tayangan Just Ruben di YouTube.

Pelantun Sambalado itu membeberkan bahwa lirik lagu Ya Allah Lindungi Bilqis dinyanyikannya secara spontan.

Momen tersebut terjadi ketika Ayu Ting Ting mengeloni putrinya, Bilqis beberapa tahun lalu.

"Setiap hari pasti dinyanyikan, pas mengeloni anak," beber penyanyi asal Depok itu.

Ayu Ting Ting mengaku tidak menyangka lagu Ya Allah Lindungi Bilqis tiba-tiba viral di media sosial.

Menurutnya, nyanyiannya tersebut viral setelah adanya sejumlah konten yang menggunakan rekaman itu di TikTok.

