Ya Ampun, Ada ASN PPPK Penuh Waktu Ditangkap Polisi

jpnn.com - NATUNA - Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, Polda Kepulauan Riau, menahan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

Oknum PPPK penuh waktu inisial H itu ditangkap polisi lantaran diduga menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Misbachul Munir mengatakan oknum ASN PPPK penuh waktu tersebut ditangkap di Kecamatan Kute Siantan.

"Terduga diamankan pada Rabu sore (7/10) di sebuah rumah di Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas," katanya saat dikonfirmasi dari Natuna, Kamis (8/10).

Ia mengatakan dalam penggeledahan, polisi menemukan satu plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,62 gram.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penggunaan narkotika.

"Dengan diamankan terduga, membuktikan bahwa hukum tidak pandang bulu dan berlaku bagi siapa saja," katanya.

Menurut dia, masyarakat merupakan mata dan telinga Polri dalam menegakkan hukum, karena Polri tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.