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Ya Tidak

Oleh: Dahlan Iskan

Ya Tidak
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Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Orang yang terus dibombardir berita buruk bisa kena penyakit jiwa. Berarti masyarakat rugi dua kali: rugi tingkat kesejahteraannya dan rugi kesehatan jiwanya.

Siapa yang tersalah?

Yang menyiarkan berita-berita buruk atau yang menciptakan kejadian buruk --yang menjadi penyebab banjirnya berita buruk?

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Anda bisa berkelahi untuk mencari siapa yang paling salah. Yang berkelahi itu ruginya menjadi tiga kali.

Maka hari ini Disway menulis berita baik: harga saham di Bursa Efek Indonesia naik lebih 5 persen hari Selasa kemarin. Kalau dihitung jumlah penurunan Sabtu dan Senin lalu angkanya 11+3 persen: berarti total penurunannya tinggal 9 persen. Jangan dibandingkan selama tahun 2026 --yang sejak Januari lalu turunnya sampai 40 persen.

Pimpinan Bursa Efek Indonesia langsung ge-er: kenaikan saham 5 persen kemarin berkat perubahan kebijakan bursa. Yakni diubahnya batas penghentian transaksi otomatis dari 15 persen ke 7 persen.

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Misalkan waktu pasar dibuka di pagi hari kemarin harga saham PT Leong Putu Tbk (LEPU) Rp1000/lembar. Pukul 11.00 harga itu turun jadi Rp920/lembar. Maka harga LEPU sudah turun lebih 7 persen. Otomatis transaksi dihentikan. Artinya tidak bisa turun lagi meski yang antre menjual masih banyak.

Mereka yang antre jual itu tidak bisa jual saham mereka --kecuali ada pembeli yang mau beli dengan harga di atas Rp 930/lembar. Tentu, mana ada orang yang membeli saham LEPU sebesar itu sementara harganya sudah di bawah itu.

Maka hari ini Disway menulis berita baik: harga saham di Bursa Efek Indonesia naik lebih 5 persen hari Selasa kemarin.

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