Yadea Osta dan Velax Siap Tempuh Perjalanan Jauh Tanpa Khawatir

jpnn.com, JAKARTA - Yadea Indonesia sukses melakukan pengujian pada motor listrik Osta P dan Velax dengan rute Bandung–Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Kedua motor listrik tersebut terbukti menunjukkan kemampuannya mampu melakukan perjalanan jauh dalam sekali pengisian pengecasan.

Yadea Osta mencatat jarak tempuh 153 kilometer dengan sisa daya baterai 13%, sedangkan Velax U mencapai 156 kilometer dengan sisa daya 23%.

Diketahui, motor listrik itu dilakukan pengujian oleh sejumlah peserta dari berbagai latar belakang mulai dari komunitas, influence hingga pengemudi ojek.

Seluruh peserta merasakan langsung kemampuan dua model itu dalam menaklukkan perjalanan jarak jauh.

VP & GM Sales and Marketing Yadea Indonesia, Andy Luo menyambut baik hasil pengujian motor tersebut yang dilakukan oleh sejumlah komunitas, influencer hingga pengemudi ojol.

Dia menyampaikan ini menjadi bukti nyata bahwa motor listrik Yadea mampu melampaui ekspektasi dalam kondisi penggunaan sebenarnya.

“Kedua model ini dirancang untuk kebutuhan jarak jauh dan telah membuktikan kemampuannya. Ini adalah langkah nyata kami dalam menghadirkan solusi mobilitas listrik yang andal untuk penggunaan harian maupun perjalanan antarkota,” ungkap Andy dalam keterangan resminya, Kamis (7/5).