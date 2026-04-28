Yadea Osta P & Velax U Sanggup Jelajah Bandung–Bogor dalam Sekali Pengecasan

jpnn.com, BANDUNG - Yadea Indonesia menguji ketangguhan dua motor listrik andalanya, Yadea Osta P dan Velax untuk melintas rute Bandung-Bogor, Jawa Barat.

Melalui event bertajuk Melawan Batas Jarak: Menempuh, kedua motor listrik itu ditantang menempuh sejauh lebih dari 150 kilometer hanya satu kali pengecasan baterai.

Dengan pengujian tersebut menjadikan Yadea sebagai tolok ukur baru kendaraan listrik cerdas roda dua jarak jauh.

VP & GM Penjualan dan Pemasaran Yadea Indonesia Yadea Indonesia, Andy Luo mengungkapkan pengujian itu untuk membuktikan bahwa motor listrik tidak hanya relevan untuk penggunaan dalam kota, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan perjalanan jarak menengah dengan efisien.

“Kami ingin membuktikan, bahwa sepeda motor listrik saat ini penggunaannya tak hanya sebatas untuk penggunaan perkotaan. Namun, mumpuni untuk perjalanan antarkota,” ujar Andy Luo dalam siaran persnya, Selasa (28/4).

Rute yang dipilih bukan tanpa alasan. Jalur Bandung–Bogor dikenal tanjakan panjang di kawasan Puncak serta rute menantang di Sasak Rajamandala.

Kondisi itu menjadi pengujian sesungguhnya bagi performa baterai, efisiensi energi, serta kestabilan kendaraan dalam menghadapi berbagai kontur jalan.

Kepercayaan diri Yadea dalam menghadapi tantangan ini didukung oleh penerapan teknologi AiGO (Intelligent Riding System) dan iControl (Intelligent Control System).