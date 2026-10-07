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Yadea OVA Mini Padukan Gaya, Kepraktisan, dan Teknologi

Yadea OVA Mini Padukan Gaya, Kepraktisan, dan Teknologi
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Yadea kembali menambah jajaran skuter listrik melalui kehadiran Ova Mini di Indonesia. Foto: Yadea

jpnn.com, JAKARTA - Yadea Indonesia menghadirkan sepeda listrik OVA Mini dengan karakter yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup generasi muda.

Selain memiliki desain retro, skuter listrik itu memiliki dimensi yang ringkas, sehingga bisa menunjang mobilitas generasi mudah dengan aktivitas sehari-hari

Model terbaru keluarga OVA itu mengusung teknologi tiga pilar utama, yaitu Super Smart, More Nimble, dan Super Comfort.

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VP & GM Sales and Marketing Yadea Indonesia Andy Luo mengungkapkan produk barunya itu memadukan teknologi, kelincahan, dan kenyamanan dalam bentuk yang compact.

"Yadea OVA Mini menawarkan perpaduan yang relevan dengan kebutuhan generasi muda: teknologi untuk menunjang kepraktisan, karakter nimble untuk mobilitas yang dinamis, serta kenyamanan untuk menemani aktivitas sepanjang hari," ujar Andy Luo dalam siaran persnya, Rabu (7/10).

Skuter listrik asal Tiongkok menawarkan sejumlah fitur mumpuni seperti Super Smart, Smart Unlock, Traction Control System (TCS), Hill Descent Control (HDC), dan Cruise Control.

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Berbagai fitur tersebut memberikan kemudahan sekaligus mendukung pengalaman berkendara yang lebih praktis dan percaya diri dalam menjalani mobilitas sehari-hari.

Sementara untuk More Nimble, OVA Mini menawarkan karakter compact dan agile yang mudah dikendalikan.

Yadea Indonesia menghadirkan sepeda listrik OVA Mini dengan karakter yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup generasi muda.

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