Yadea OVA Mini, Skuter Listrik Gesit untuk Mobilitas Harian, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Yadea kembali menambah jajaran skuter listrik melalui kehadiran Ova Mini di Indonesia.

Kehadiran OVA Mini itu akan menjadi keluarga baru dari Yadea Ova. Skuter listrik itu hadir dengan karakter compact, agile, dan nimble.

Mengusung tiga pilar utama Super Smart, More Nimble, dan Super Comfort, OVA Mini memberikan pengalaman berkendara yang mudah, lincah, dan nyaman bagi pengguna yang aktif.

"OVA Mini menjadi salah satu pilihan kendaraan listrik yang mudah dikendalikan dan gesit untuk menunjang mobilitas harian," tulis Yadea dalam keteragan tertulisnya, Selasa (23/9).

Yadea OVA Mini memiliki dimensi yang ringkas juga membuatnya lebih mudah diajak bermanuver.

Bodi yang kompak memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk menyesuaikan arah dan posisi kendaraan ketika menghadapi situasi jalan yang dinamis.

Skuter listrik itu menawarkan pengalaman berkendara yang terasa ringan dan lincah—karakter yang relevan untuk pengguna yang membutuhkan kendaraan praktis dalam menghadapi mobilitas sehari-hari.

Didukung teknologi pintar, OVA Mini dilengkapi fitur Bluetooth App dan Smart Unlock yang memberikan kemudahan dalam penggunaan kendaraan.