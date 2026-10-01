Yadea Tawarkan Benefit Tambahan untuk Pembelian Skuter Listrik Ini, Buruan

jpnn.com, JAKARTA - Yadea Indonesia mengadakan program penjualan untuk menarik minat masyarakat.

Pabrikan skuter asal Tiongok itu menawarkan berbagai kemudahan bagi para konsumen yang menginginkan berahli ke kendaraan listrik.

Salah satu program tersebut adalah Payday. Setiap konsumen yang melakukan pembelian Yadea OVA Mini mendapatkan benefit tambahan.

"Momentum payday bisa menjadi kesempatan untuk memiliki Yadea OVA Mini dengan benefit tambahan," tulis keterangan Yadea dalam siaran persnya, Rabu (30/9).

Namun, program itu berlaku setiap pembelian melalui plaform digital.

Setiap konsumen yang melakukan pembelian melalui e-commerce resmi Yadea Indonesia mendapatkan support Green E-Mobility Fund (GEF) senilai Rp 500.000.

Tidak hanya itu, konsumen bisa mendapatkan sejumlah hadiah menarik seperti Yadea Exclusive Blind Box, helm eksklusif, tumbler, dan phone holder dengan nilai total hingga Rp700.000, sesuai program yang berlaku.

Yadea OVA Mini hadir dengan desain lebih ringkas dan mudah digunakan, tanpa mengesampingkan kenyamanan serta fitur pendukung keselamatan.