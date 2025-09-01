menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Yakin Tak Ada Darurat Militer, PDIP Percaya TNI Berniat Baik

Yakin Tak Ada Darurat Militer, PDIP Percaya TNI Berniat Baik

Yakin Tak Ada Darurat Militer, PDIP Percaya TNI Berniat Baik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (tengah) bersama Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita (kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Menyusul (1/9). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto merasa yakin pemerintah tidak akan menerapkan darurat militer meskipun kerusahan terjadi di beberapa daerah sejak akhir Agustus 2025.

"Kalau dugaan saya, sih, pasti tidak," kata dia menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9).

Namun, Utut merasa yakin TNI bakal membantu kepolisian dalam menjaga stabilitas wilayah setelah demonstrasi berujung ricuh sejak akhir Agustus 2025.

Baca Juga:

"Terpenting dari teman-teman TNI itu menjaga sampai keadaan sekondusif mungkin dan kita semua bisa beraktifitas seperti biasa," ungkap legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menyebutkan pihaknya taat pada konstitusi dan tidak membuat gerakan yang membuat pemerintah mengumumkan darurat militer.

Hal demikian dikatakan Jenderal Tandyo demi menjawab pertanyaan awak media soal kerusuhan sejak akhir Agustus 2025 sebagai skenario menerapkan darurat militer.

Baca Juga:

"TNI dalam hal ini taat konstitusi tadi saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat, antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI," ujarnya ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Tandyo menilai keliru anggapan yang mengarahkan kerusuhan ialah skenario mewujudkan darurat militer.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto merasa yakin darurat militer tak akan diberlakukan pemerintah meskipun muncul kericuhan sejak akhir Agustus 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI