Yakin Ammar Zoni Bukan Pengedar, Aditya Zoni Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Aditya Zoni meyakini kakaknya, Ammar Zoni tak seperti yang ditudingkan.

Adapun Ammar Zoni diduga melakukan pengedaran narkotika di dalam rutan, meski sedang menjalani masa tahanan.

"Saya yakin Abang saya bukan orang seperti itu. Saya yakin 100 persen Bang Ammar bukan pengedar, Bang Ammar bukan yang diterangkan oleh media, bukan," ujar Aditya Zoni di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

Menurutnya, Ammar Zoni hanya korban, bukan pengedar seperti yang dituduhkan.

"Bang Ammar adalah korban. Korban atas sistem yang tadi saya bilang itu. Terus yang peredaran narkoba yang masih ada di penjara itu kan, sebetulnya sudah dari dulu kita tahu. Iya, sudah jadi rahasia umum itu. Jadi, itu sih," ucap Aditya Zoni.

"Saya yakin Bang Ammar bukan yang seperti diberitakan oleh media dan saya selalu support Bang Ammar," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan suami Yasmin Ouw itu juga membantah soal pernyataan keluarga yang sudah pusing dan tak peduli terhadap Ammar Zoni.

Sebagai adik, dia akan tetap mendukung Ammar Zoni bagaimana pun juga.