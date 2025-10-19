menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Yakin Ammar Zoni Bukan Pengedar, Aditya Zoni Bilang Begini

Yakin Ammar Zoni Bukan Pengedar, Aditya Zoni Bilang Begini

Yakin Ammar Zoni Bukan Pengedar, Aditya Zoni Bilang Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pesinetron Ammar Zoni. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Aditya Zoni meyakini kakaknya, Ammar Zoni tak seperti yang ditudingkan.

Adapun Ammar Zoni diduga melakukan pengedaran narkotika di dalam rutan, meski sedang menjalani masa tahanan.

"Saya yakin Abang saya bukan orang seperti itu. Saya yakin 100 persen Bang Ammar bukan pengedar, Bang Ammar bukan yang diterangkan oleh media, bukan," ujar Aditya Zoni di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

Baca Juga:

Menurutnya, Ammar Zoni hanya korban, bukan pengedar seperti yang dituduhkan.

"Bang Ammar adalah korban. Korban atas sistem yang tadi saya bilang itu. Terus yang peredaran narkoba yang masih ada di penjara itu kan, sebetulnya sudah dari dulu kita tahu. Iya, sudah jadi rahasia umum itu. Jadi, itu sih," ucap Aditya Zoni.

"Saya yakin Bang Ammar bukan yang seperti diberitakan oleh media dan saya selalu support Bang Ammar," sambungnya.

Baca Juga:

Dalam kesempatan yang sama, mantan suami Yasmin Ouw itu juga membantah soal pernyataan keluarga yang sudah pusing dan tak peduli terhadap Ammar Zoni.

Sebagai adik, dia akan tetap mendukung Ammar Zoni bagaimana pun juga.

Pesinetron Aditya Zoni meyakini kakaknya, Ammar Zoni tak seperti yang ditudingkan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI