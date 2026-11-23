jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Peradi Yakub Putra Hasibuan mengatakan advokat tidak hanya menguasai hukum, tetapi juga harus piawai mewawancarai klien untuk mendapatkan informasi guna memberikan masukan hingga langkah hukum yang tepat dan mesti ditempuh.

Yakup menyampaikan hal tersebut saat menjadi pemateri Teknik Wawancara Klien dalam PKPA Angkatan X DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar)-Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta secara hybrid.

Dia menyebut calon klien mendatangi advokat untuk mendapatkan jasa atau pendampingan terkait persoalan hukum yang dihadapinya. Advokat harus mendapatkan informasi atau fakta persoalan melalui wawancara calon klien agar bisa memberikan masukan atau pembelaan hukum yang tepat.

"Tujuan wawancara, pertama untuk menggali informasi guna mengetahui perkara lebih dalam. Kedua, mengetahui fakta hukum, dan ketiga, membangun kepercayaan," ujarnya.

Lebih lanjut advokat muda yang telah mempunyai jam terbang dan menangani perkara tokoh besar ini menjelaskan, sebelum bertemu calon klien, advokat harus melakukan riset untuk mendapatkan informasi awal tentang persoalan yang akan dibahas.

"Harus research dulu. Jangan kosongan juga kalau bertemu. Itu menunjukkan bahwa kita peduli," tandasnya.

Menurutnya, advokat bisa menggunakan formula 5 W plus 1 H saat melakukan wawancara calon klien.

"Prinsip utama wawancara itu, pertama adalah listen, mendengar. Harus sangat menjadi listener yang baik. Kedua, we have to build a safe space," katanya.