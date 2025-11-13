Yamaha Aerox Versi Listrik Resmi Meluncur, Desain Tak Berubah
jpnn.com, INDIA - Yamaha akhirnya meluncurkan Aerox-E atau Aerox listrik kepada publik di India beberapa waktu.
Motor listrik yang masuk dalam skuter Maxi itu diklaim bisa menempuh jarak hingga 160 km dalam sekali pengisian daya.
Laman resmi perusahaan pada Selasa (11/11) melaporkan, Yamaha Aerox-E itu memiliki tenaga 9,4 kW (daya puncak) dan torsi 48 Nm untuk akselerasi tinggi, serta baterai ganda 3 kWh yang dapat dilepas.
Meski sudah mengusung teknologi ramah lingkungan, gaya dari motor ini masih tetap dipertahankan yang menjadi identitas motor tersebut.
Dari segi tampilannya, Aerox-E ini hadir dengan lampu depan LED ganda Kelas D, lampu sein LED, belakang LED efek 3D, dan layar TFT berwarna besar dengan navigasi.
Tidak hanya itu, motor itu juga tetap mengusung keterhubungan antara motor dan juga pemilik melalui fitur Y-Connect.
Melalui Multi-Information Display (MID) dan fitur konektivitas pintar seperti pengingat perawatan dan lokasi parkir terakhir meningkatkan pengalaman berkendara lebih berkesan.
Yamaha Aerox-E ini juga sudah diberikan peremajaan dengan desain yang ergonomi guna mendukung dinamika berkendara yang menyenangkan.
